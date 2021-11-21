В Новосибирске от коронавируса умер 41-летний мужчина

В Новосибирской области заболели 399 человек за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Печальную статистику сообщил оперштаб Новосибирской области: за минувшие сутки коронавирус унес жизни 13 человек.

— Это мужчины в возрасте 41, 63, 66, 69, 70, 73 лет и женщины в возрасте 56, 66, 71, 82, 83, 88, 93 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 3 665 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 370 пациентов с COVID-19: 63 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3942 пациента с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. В их числе 60 детей.

Врачи Новосибирской области выявили 399 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 79167 человек, среди них - 8020 заболевших детей.

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