В Новосибирске таксист устроил разборки из-за гудка и сломал стекло авто

Таксист разбил водителю стекло. Фото: группа "Типичная Затулинка" "ВКонтакте"

Новосибирец пожаловался на таксиста, который устроил конфликт на дороге из-за гудка. Мужчина опубликовал пост в сообществе «Типичная Затулинка» «ВКонтакте».

Все произошло вечером на улице Петухова: по словам потерпевшего, водитель Chevrolet Cobalt, брендированного как такси, разворачивался через трамвайные пути и заставил водителя резко затормозить. В ответ мужчина подал гудок, а таксист стал его преследовать.

— Вначале таксист несколько раз подрезал авто, после чего на светофоре выскочил из машины разбираться. Водитель не стал связываться и решил не выходить из машины. Но таксист, двигаясь к своей машине, чем-то разбил заднее стекло. Когда водитель вышел из машины, таксист быстро сел в свою машину и, перескочив через бордюр на трамвайные пути. И уехал с места конфликта, по пути чуть не задавив обескураженного автовладельца, — сообщили администраторы «Типичной Затулинки».

Водитель подал заявление в полицию, там обещали выяснить номер и личность таксиста по с помощью видеозаписи.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это хулиганство»

Юрист уверен: как только полиция установит личность водителя, то с него можно будет взыскать причиненный потерпевшему автомобилю ущерб в судебном порядке.

— Это не только стоимость ремонта, но и расходы на экспертизу. Действия водителя, причинившего вред, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут также быть квалифицированы как хулиганство. И водитель может быть привлечен к административной ответственности. Заявление в полицию в этой ситуации — самый лучший вариант, — рассказал КП-Новосибирск юрист Михаил Жуков.

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