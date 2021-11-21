Пассажир погиб в ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

Пассажир погиб на месте
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пассажир «Фольксваген Поло» погиб в столкновении с большегрузом под Новосибирском. ДТП произошло вечером 20 ноября трассе Р-254 «Омск — Новосибирск».
— 44-летний водитель на «Фольксваген Поло» следовал по трассе и на 959 километре столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом.Автомобиль «Скания» в этот момент находился на полосе попутного движения после ДТП с «Вольво», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Удар был таким сильным, что 48-летний пассажир иномарки погиб от полученных травм на месте аварии.
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