Моржи окунулись в ледяную прорубь возле строящегося ЛДС

Температура воды была ниже четырех градусов. Фото: Елена Шевелева, предоставлены Вячеславом Горюновым

В Новосибирске моржи открыли сезон купания в ледяной воде. Около 30 человек окунулись в прорубь на озере Блюдце.

— Мы ждали, когда пройдет ледостав и лед будет надежным. В проруби искупались порядка 30 человек самого разного возраста — от 20-летних парней до пенсионерок. Некоторым участницам уже около 70 лет! В целом, к нам в клуб для закаливания приходят и с маленькими детьми, — рассказал КП-Новосибирск организатор из спортивного клуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.

Моржи собираются здесь каждую субботу. Фото: Елена Шевелева, предоставлены Вячеславом Горюновым

Спортсмены поставили мобильную баню, в которой отогревались после ныряний в прорубь. На улице было -14 градусов, температура воды достигала трех градусов. Открытие сезона прошло без ЧП.

— Теперь каждую субботу будем проводить купания, — добавил Вячеслав Горюнов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber