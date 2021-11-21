Моржи окунулись в ледяную прорубь возле строящегося ЛДС

Температура воды была ниже четырех градусов. Фото: Елена Шевелева, предоставлены Вячеславом Горюновым
В Новосибирске моржи открыли сезон купания в ледяной воде. Около 30 человек окунулись в прорубь на озере Блюдце.
— Мы ждали, когда пройдет ледостав и лед будет надежным. В проруби искупались порядка 30 человек самого разного возраста — от 20-летних парней до пенсионерок. Некоторым участницам уже около 70 лет! В целом, к нам в клуб для закаливания приходят и с маленькими детьми, — рассказал КП-Новосибирск организатор из спортивного клуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.
Моржи собираются здесь каждую субботу. Фото: Елена Шевелева, предоставлены Вячеславом Горюновым
Спортсмены поставили мобильную баню, в которой отогревались после ныряний в прорубь. На улице было -14 градусов, температура воды достигала трех градусов. Открытие сезона прошло без ЧП.
— Теперь каждую субботу будем проводить купания, — добавил Вячеслав Горюнов.
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