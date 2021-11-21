В Новосибирске 53-летний мужчина попал в аварию на угнанном авто

Угонщик был пьян и уехать далеко не получилось Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирец ненадолго оставил автомобиль «Лада Ларгус» с ключом в замке зажигания у магазина в поселке Двуречье. Когда вернулся, обнаружил пропажу машины.

— Полицейские прибыли на место и обнаружили автомобиль в кювете недалеко от магазина, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого — 53-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина был нетрезв и заметил автомобиль с ключами в замке зажигания. Он вскрыл двери и сел за руль, однако не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. После этого бросил угнанную «Ладу» и скрылся.

Возбуждено уголовное дело об угоне, также подозреваемому грозит штраф за ДТП.

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