Горожане назвали лучший и худший жилмассив в Новосибирске

В Новосибирске только 10 жилмассивов из 70 получили оценку выше 4 баллов
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Жители Новосибирска составили рейтинг лучших жилмассивов на онлайн-карте 2GIS. Из 70 жилмассивов лишь 10 получили оценки выше четырех баллов. Лучшим стал жилмассив Энергостроителей в Октябрьском районе, подписчики похвалили его за чистоту. В списке лучших оказался тихий центр, верхняя зона Академгородка, микрорайон «Весенний» в Первомайском районе, «Родники» и Нижняя Ельцовка.
Худшим жилмассивом по отзывам пользователей стал МЖК в Октябрьском районе, он получил всего 1,8 балла. Жилмассив на улице Паллласа получил всего два балла из-за пробок и жалоб на отсутсвие горячей воды.
Северный микрорайон с домами на улице Фадеева и Игарской получил почти три балла и много негативных отзывов: горожане пожаловались на нечищенные дороги и неработающие светофоры.
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