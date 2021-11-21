Горожане назвали лучший и худший жилмассив в Новосибирске

В Новосибирске только 10 жилмассивов из 70 получили оценку выше 4 баллов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители Новосибирска составили рейтинг лучших жилмассивов на онлайн-карте 2GIS. Из 70 жилмассивов лишь 10 получили оценки выше четырех баллов. Лучшим стал жилмассив Энергостроителей в Октябрьском районе, подписчики похвалили его за чистоту. В списке лучших оказался тихий центр, верхняя зона Академгородка, микрорайон «Весенний» в Первомайском районе, «Родники» и Нижняя Ельцовка.

Худшим жилмассивом по отзывам пользователей стал МЖК в Октябрьском районе, он получил всего 1,8 балла. Жилмассив на улице Паллласа получил всего два балла из-за пробок и жалоб на отсутсвие горячей воды.

Северный микрорайон с домами на улице Фадеева и Игарской получил почти три балла и много негативных отзывов: горожане пожаловались на нечищенные дороги и неработающие светофоры.

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