В Новосибирской области фура вылетела в кювет и перекрыла половину трассы

Водители провели в пробке 3 часа
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирской области дальнобойщик на фуре пробил ограждение и вылетел в кювет: ДТП произошло на трассе Р-254 между Каргатом и Чулымом. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Тягач с полуприцепом съехал с дороги и его кабина, пробив металлическое ограждение, оказалась частично в кювете. Обошлось без пострадавших, — рассказали свидетели в группе «АСТ-54».
ДТП частично перекрыло дорогу и создало огромные заторы. Водители вынуждены были стоять в пробке минимум три часа.
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