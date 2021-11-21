Погода в Новосибирске на 21 ноября 2021 года: прекрасный солнечный день

Синоптики прогнозируют Новосибирску солнечный день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 21 ноября 2021 года: синоптики обещают ясное чистое небо.

По данным портала «Гисметео», в этот воскресный день солнце отвоюет у пасмурного ноября время для ясной погоды. Солнечно должно быть до самого вечера, когда синоптики ожидают небольшую облачность.

Если прогнозы верны, температура в городе будет колебаться от -7 до -10 градусов по Цельсию, что, конечно, довольно тепло для одного из последних дней осени.

Несколько нарушить комфорт во время прогулок может ветер, который порой будет разгоняться до 10 метров в секунду. А на дорогах сохранится гололедица.

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