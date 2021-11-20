Сотрудник МВД рассказал, какой ущерб нанесла коррупция в Новосибирской области

Сотрудник МВД назвал ущерб от коррупции в Новосибирской области. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Начальник отдела областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Александр Пономаренко рассказал, сколько коррупционных преступлений раскрывает полиция.

- За 10 месяцев на территории региона зарегистрировано 465 коррупционных преступлений. Окончено расследование уголовных дел по 226 преступлениям. К уголовной ответственности привлечено 147 лиц, совершивших коррупционные преступлений, - назвал цифры Александр Пономаренко.

Офицер добавил, что уровень коррупционной преступности остается примерно таким же, каким был в прошлом году.

- За 10 месяцев у нас на территории области ущерб по коррупционным преступлениям составил более 900 миллионов рублей. Добровольно фигурантами погашен ущерб на сумму более 90 миллионов рублей, - рассказал Пономаренко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber