Жительница Новосибирска обвинила парня в том, что заразил ее ВИЧ-инфекцией

Девушка обратилась в полицию после встречи с интернет-знакомым. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сотрудник отдела организации дознания регионального управления МВД России Виталий Баглаев рассказал КП-Новосибирск об уголовном деле по довольно редкой статье. Речь о статье 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией».

- В Железнодорожном районе расследовалось уголовное дело. Ситуация банальная: девушка познакомилась в сети Интернет с парнем, начали встречаться. И во время одной из таких встреч был незащищенный половой акт. По прошествии определенного времени у нее начались проблемы со здоровьем. Она обратилась в медицинское учреждение, было диагностировано это заболевание, - рассказал Баглаев в ответ на просьбу КП-Новосибирск привести примеры дел по редким уголовным статьям.

По словам правоохранителя, подобных дел бывает не более пяти в год.

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