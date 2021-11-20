Суд запретил жителю Новосибирска пользоваться раковиной

Житель Новосибирска перенес раковину в соседнюю комнату. Фото: УФССП России по Новосибирской области.

В Новосибирске суд запретил жителю пользоваться раковиной и посудомоечной машиной. Кроме этого постановил переделать ремонт в квартире.

История началась с того, что водой сверху затопило жительницу новосибирской многоэтажки. Причиной оказалась перепланировка соседа.

- Мужчина сделал ремонт в квартире: перенес мокрую зону, кухню, в жилую комнату. Во время эксплуатации пластиковые трубы прорвало. В результате затопило гардеробную комнату соседки, - объясняют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Пострадавшая обратилась в суд и выиграла. С виновника взыскали компенсацию в 57 тысяч рублей. Но в решении суд указал и другие детали.

- Мужчину обязали демонтировать трубы водоснабжения и канализации и запретили использовать раковину и посудомоечную машину, - комментируют приставы.

Умелец выполнил требования не сразу, но после очередного визита пристава-исполнителя и председателя ТСЖ все-таки ликвидировал кухню в нетрадиционном месте.

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