Суд запретил жителю Новосибирска пользоваться раковиной

Житель Новосибирска перенес раковину в соседнюю комнату. Фото: УФССП России по Новосибирской области.
В Новосибирске суд запретил жителю пользоваться раковиной и посудомоечной машиной. Кроме этого постановил переделать ремонт в квартире.
История началась с того, что водой сверху затопило жительницу новосибирской многоэтажки. Причиной оказалась перепланировка соседа.
- Мужчина сделал ремонт в квартире: перенес мокрую зону, кухню, в жилую комнату. Во время эксплуатации пластиковые трубы прорвало. В результате затопило гардеробную комнату соседки, - объясняют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.
Пострадавшая обратилась в суд и выиграла. С виновника взыскали компенсацию в 57 тысяч рублей. Но в решении суд указал и другие детали.
- Мужчину обязали демонтировать трубы водоснабжения и канализации и запретили использовать раковину и посудомоечную машину, - комментируют приставы.
Умелец выполнил требования не сразу, но после очередного визита пристава-исполнителя и председателя ТСЖ все-таки ликвидировал кухню в нетрадиционном месте.
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