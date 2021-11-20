Чтобы угнать машину, новосибирец украл аккумулятор с другого автомобиля

Полиция задержала молодого угонщика. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирская полиция вычислила необычного преступника. Его ждет наказание за угон автомобиля. Зато угонщик продемонстрировал сообразительность и выдержку.

О том, как злоумышленник уехал на «семерке» с улицы Забалуева, рассказывает пресс-служба областного управления МВД России:

- Мужчина попытался угнать с той же парковки автомобиль «ВАЗ-2106», но не смог его завести. Тогда он извлек из машины аккумулятор и, установив его в другое транспортное средство, скрылся.

Теперь 25-летнего новосибирца ждет разбирательство по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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