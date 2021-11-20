В Новосибирске судят группу скинхедов, напавших на парня из другой субкультуры

Один из скинхедов уже был судим. Фото: СОЦСЕТИ

В Новосибирске начался судебный процесс над группой скинхедов. Пятерых приятелей судят сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Им вменяют хулиганство, побои и разбой.

- Потерпевший и подсудимые принадлежат к разным идеологическим группам. Подсудимые относят себя к группе скинхедов, а потерпевший относится к субкультуре панков. На этой почве возник конфликт, потерпевшему были причинены побои, у него было похищено имущество, в отношении него выполнялись хулиганские действия, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Октябрьского района Алексей Павлов. - По делу начато судебное следствие. Подсудимые вину не признают.

Как минимум, один из обвиняемых уже был судим. Еще весной 2017 года он получил приговор за то, что ранил ножом пассажира троллейбуса. За это преступление, также совершенное по идейным мотивам, виновный получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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