Рассчитавшись в магазине найденной банковской картой, житель Бердска попал под уголовную статью

Житель Бердска попал под статью, заплатив чужой банковской картой. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Бердска стал фигурантом уголовного дела после того, как расплатился чужой банковской картой. Об этом сообщает областное Управление МВД России.

- 4 ноября в Отдел МВД России по городу Бердску поступило сообщение от местного жителя, о том, что при неустановленных обстоятельствах пропала его банковская карта, с которой впоследствии путем расчета в магазинах за покупки были списаны денежные средства на общую сумму около 2 тысяч рублей, - сообщает ведомство о том, как истинный владелец карты потерял ее.

Обладая данными о месте и времени покупки, полиция нашла и того, кто платил с чужого счета. Им оказался 35-летний житель Бердска, которого уже судили за кражу.

- Полицейские выяснили, что мужчина нашел утерянную карту и совершил покупки в магазинах города, оплатив их бесконтактным способом, - комментирует МВД.

Теперь задержанный находится под подпиской о невыезде. По части 3 статьи 158 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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