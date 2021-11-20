Новосибирская полиция разыскивает худого мужчину с татуировкой серпа и молота

Полиция просит помощи в розыске этого человека. Фото: МВД.

Заельцовский отдел полиции разыскивает 51-летнего мужчину, который не появлялся дома больше трех недель. Андрей Борисович Ткачев ушел 27 октября, и где он теперь находится – неизвестно.

Ему 51 год, у без вести пропавшего – довольно приметная внешность.

- Рост 170 сантиметров, глаза серо-голубые, нос большой, губы средней толщины, подбородок вертикальный, волосы седые, лобная лысина, говорит медленно, худощавого телосложения, лицо смуглое, лоб высокий. Брови прямоугольные, - так описывают внешность Ткачева в МВД.

У него есть и особые приметы: отсутствуют передние зубы, а на левой руке видна татуировка в виде серпа и молота, на голове - многочисленные шрамы. Этого человека также можно узнать и по необычной манере – прищуривать глаз.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-10-02, 232-10-13, 232-10-26, 232-10-25, - обращается полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.