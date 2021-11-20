Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество20 ноября 2021 2:40

Эксперты подсчитали, сколько новосибирцы тратят на услуги ЖКХ, интернет и врачей

По данным облстата, больше всего местное население платит за коммуналку
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эксперты подсчитали, сколько новосибирцы тратят на платные услуги.

Эксперты подсчитали, сколько новосибирцы тратят на платные услуги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облстат подсчитал, сколько жители Новосибирской области платят за услуги. Если учесть сумму, которую новосибирцы отдали за все платные услуги, за 9 месяцев выйдет 133,8 миллиарда рублей. Это на 13,2% больше, чем было год назад.

- В среднем каждый житель региона за 9 месяцев израсходовал на оплату услуг 48031 рубль, из них на оплату коммунальных услуг – 9958 рублей, телекоммуникационных услуг – 7747 рублей, медицинских услуг – 6158 рублей, транспортных услуг – 5924 рубля, жилищных услуг – 4670 рублей, - сообщает ведомство.

Эксперты также сравнили эти затраты с общероссийскими показателями. По данным Облстата, траты на коммунальные услуги для каждого жителя обходятся на 14% дешевле, чем для среднестатистического россиянина. А расходы на платную медицину - на 35% дороже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.