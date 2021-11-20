Эксперты подсчитали, сколько новосибирцы тратят на услуги ЖКХ, интернет и врачей

Эксперты подсчитали, сколько новосибирцы тратят на платные услуги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облстат подсчитал, сколько жители Новосибирской области платят за услуги. Если учесть сумму, которую новосибирцы отдали за все платные услуги, за 9 месяцев выйдет 133,8 миллиарда рублей. Это на 13,2% больше, чем было год назад.

- В среднем каждый житель региона за 9 месяцев израсходовал на оплату услуг 48031 рубль, из них на оплату коммунальных услуг – 9958 рублей, телекоммуникационных услуг – 7747 рублей, медицинских услуг – 6158 рублей, транспортных услуг – 5924 рубля, жилищных услуг – 4670 рублей, - сообщает ведомство.

Эксперты также сравнили эти затраты с общероссийскими показателями. По данным Облстата, траты на коммунальные услуги для каждого жителя обходятся на 14% дешевле, чем для среднестатистического россиянина. А расходы на платную медицину - на 35% дороже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.