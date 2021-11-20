В Новосибирске автоцистерна протаранила трамвай

В Новосибирске автоцистерна врезалась в трамвай. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске автоцистерна МАЗ врезалась в трамвай. Авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Широкой. По данным паблика «АСТ-54» это случилось в тот момент, когда трамвай стоял на месте.

Цистерна не сильно, но уверенно смяла его двери, словно неудачно попытавшись проникнуть внутрь. В такой ситуации несколько комично смотрится надпись на лобовом стекле МАЗа: «Кто нас не ждет, тот нам не нужен!»

- От удара смяло кабину грузовика и выбило двери у общественного транспорта. Информации о пострадавших не поступало, - сообщает паблик.

Также в аварии в некоторой мере пострадал седан Kia Rio.

Грузовик словно попытался проникнуть в салон. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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