Станция «Спортивная» в Новосибирске сможет пропускать 14 000 пассажиров в день

На «Спортивной» как и на «Речном вокзале» пути будут посередине, а платформы — по бокам. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске новая станция «Спортивная» сможет пропускать 14 000 пассажиров в день. Об этом сообщил мэр Локоть во время выездной комиссии.

— На сегодняшний день уровень готовности станции составляет 65%, а к концу года должен быть 75%, — сообщили в мэрии Новосибирска. — На «Спортивной» как и на «Речном вокзале» пути будут посередине, а платформы — по бокам. Здесь установят автоматические раздвижные двери, которые будут отделять платформу от рельсов.

Отметим, что «СпецТрансСтрой», занимающийся строительством станции, ранее сообщал, что ее пропускная способность на первый период эксплуатации составит 26 тысяч человек в сутки или 9,5 миллионов в год.

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