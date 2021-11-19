Режиссер Алексей Франдетти раскритиковал саундтреки в современном кино

В Новосибирск Алексей Франдетти приехал на международный фестиваль актуального театра «ХАОС».

Режиссер Алексей Франдетти, занимающийся постановкой мюзиклов, высказался насчет музыкального оформления современных фильмов. Ведь в современном кино очень мало мелодий, которые могут по-настоящему запасть в душу людям, как бывало с советскими фильмами.

— Где-то в какой-то момент что-то у нас сломалось. У нас же были прекрасные советские музыкальные картины. Был Дунаевский. Был и есть Алексей Рыбников, чьи мелодии к кинофильмам нельзя спокойно слушать. Моя любимая его мелодия к кинофильму «Звездный мальчик» — у меня все переворачивается в душе, когда я ее слышу. И в какой-то момент все это вдруг пропало. Почему? Но наш генный код никуда не исчез — это зашито в нас и продолжает ждать своего времени. Я думаю, что должно все вновь родиться. А чтобы это родилось — должно хотеться. Поэтому я за популяризацию мюзиклов: они могут стать источником рождения новых мелодий, которые дадут человеку высоту и глубину, — пояснил Алексей Франдетти изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Напомним, в Новосибирск Алексей Франдетти приехал на международный фестиваль актуального театра «ХАОС». Здесь он презентовал сибирякам мюзикл «Дорогой мистер Смит».

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