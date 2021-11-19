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Общество19 ноября 2021 15:48

Власти Новосибирска рассказали, почему на Затулинке не будет метро

На Затулинке планируют развивать трамвайную инфраструктуру
Надежда КАСЬЯНОВА
Трамвайные пути будут огораживаться, чтобы автомобилисты на них не заезжали.

Трамвайные пути будут огораживаться, чтобы автомобилисты на них не заезжали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный план Новосибирска определил, какие станции метро появятся в городе до 2030 года, а какие после. И Затулинская линия метро не стоит в приоритетах. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин рассказал КП-Новосибирск о том, какая альтернатива для жителей микрорайона.

— В первую очередь будут продлять Дзержинскую линию метро до Гусинобродского шоссе. Потом уже от «площади Маркса» до «Пермской», и следом от «Заельцовской» до «Родников». По самым оптимистичным прогнозам их построят до 2040 года. Такая очередность обусловлена экономической эффективностью, так как в местах будущих станций находятся большие жилмассивы, — рассказывает Никулин. — А поскольку на Затулинке сейчас хорошая трамвайная инфраструктура, то ее и надо развивать.

По словам Никулина, трамвайную линию, которая идет от Маркса и до Затулинки можно сделать более современной и скоростной. Сделать ее такой, чтобы человек с отдаленных микрарайонов левого берега мог добраться до площади Маркса за 10 минут.

— Работы начались. Уже закуплены новые трамваи и рельсы. А пути специально огораживают, чтобы автомобилисты на них не заезжали. В следующем же году планируется капитальный ремонт трамвайных путей, — добавляет Никулин.

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