Власти Новосибирска рассказали, почему на Затулинке не будет метро

Трамвайные пути будут огораживаться, чтобы автомобилисты на них не заезжали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный план Новосибирска определил, какие станции метро появятся в городе до 2030 года, а какие после. И Затулинская линия метро не стоит в приоритетах. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин рассказал КП-Новосибирск о том, какая альтернатива для жителей микрорайона.

— В первую очередь будут продлять Дзержинскую линию метро до Гусинобродского шоссе. Потом уже от «площади Маркса» до «Пермской», и следом от «Заельцовской» до «Родников». По самым оптимистичным прогнозам их построят до 2040 года. Такая очередность обусловлена экономической эффективностью, так как в местах будущих станций находятся большие жилмассивы, — рассказывает Никулин. — А поскольку на Затулинке сейчас хорошая трамвайная инфраструктура, то ее и надо развивать.

По словам Никулина, трамвайную линию, которая идет от Маркса и до Затулинки можно сделать более современной и скоростной. Сделать ее такой, чтобы человек с отдаленных микрарайонов левого берега мог добраться до площади Маркса за 10 минут.

— Работы начались. Уже закуплены новые трамваи и рельсы. А пути специально огораживают, чтобы автомобилисты на них не заезжали. В следующем же году планируется капитальный ремонт трамвайных путей, — добавляет Никулин.

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