В новосибирском минздраве рассказали, проверяют ли подлинность сертификата о вакцинации у заболевшего ковидом

Анализы у пациентов берут по медпоказаниям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, как в ковид-госпиталях медики проверяют подлинность сертификатов о вакцинации у пациентов. В ведомстве также рассказали, отличается ли лечение вакцинированных и не вакцинированных людей.

— При оказании медпомощи пациентам с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом в условиях стационара информация о прохождении ими вакцинации от ковида фиксируется в документах со слов пациента, — сообщили в областном минздраве в ответ на запрос КП-Новосибирск. — Кроме того, у медиков, занимающихся лечением данных пациентов, имается доступ к специальному ресурсу учета информации, где хранятся эти данные.

В минздраве также отметили, что анализ крови на антитела к коронавирусу, которые могли появиться у человека как после прививки, так и просто после перенесенной болезни, не является обязательным и проводится только при специальных медпоказаниях.

При этом наличие или отсутствие антител к вирусу на подход к лечению пациентов не влияет.

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