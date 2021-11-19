В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу

Иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибисрку

Вечером, 19 ноября, в Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Дзержинском районе города.

— Сегодня, около шести часов вечера, 49-летний водитель автомобиля «Ниссан Нот» ехал по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Адриена Лежена в сторону улицы Доватора. Около дома №39 на улице Есенина он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на светофоре, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения диагноза. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД.

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