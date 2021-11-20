Погода в Новосибирске на 20 ноября 2021 года: выходные начнутся с потепления

Суббота будет снежной и ветреной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 20 ноября 2021 года: синоптики обещают потепление на 10 градусов. Правда, вместе с этим придут и снегопады.

— В ночь на субботу будет -15…-17 градусов с небольшим повышением к утру, а днем -7...-9. Будет переменная облачность, небольшой снег и юго-западный ветер со скоростью до 16 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура составит -8…-13 градусов, а ночью понизится до -22. Пройдет снег, на дорогах местами гололедица.

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