В Новосибирской области начнут проверять QR-коды по федеральному закону

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте уже направлен в Госдуму.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирской области Федеральный закон позволит проверять использование QR-кодов. Об этом сообщили в областном правительстве.
— Сейчас успешно проходят проверки QR-кодов на различных мероприятиях. Также контролируется, как с системой кодов справляется общепит, — сообщают в пресс-службе правительства.
Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте уже направлен в Госдуму.
— Сейчас в Новосибирской области минпромторг, роспотребнадзор и полиция проверяют, как общепит справляется с системой QR-кодов. Специалисты уже посетили 236 объектов торговли и общепита и выписали 3 административных акта за нарушения. А минтранс провел рейды в транспорте. По их результатам за несоблюдения ковидных ограничений составлено 28 протоколов на пассажиров и на 2 перевозчиков, — сообщили в правительстве.
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