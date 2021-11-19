В Новосибирской области начнут проверять QR-коды по федеральному закону

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте уже направлен в Госдуму. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области Федеральный закон позволит проверять использование QR-кодов. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Сейчас успешно проходят проверки QR-кодов на различных мероприятиях. Также контролируется, как с системой кодов справляется общепит, — сообщают в пресс-службе правительства.

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте уже направлен в Госдуму.

— Сейчас в Новосибирской области минпромторг, роспотребнадзор и полиция проверяют, как общепит справляется с системой QR-кодов. Специалисты уже посетили 236 объектов торговли и общепита и выписали 3 административных акта за нарушения. А минтранс провел рейды в транспорте. По их результатам за несоблюдения ковидных ограничений составлено 28 протоколов на пассажиров и на 2 перевозчиков, — сообщили в правительстве.

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