Бюджет Новосибирска в 2022 году может впервые превысить 60 миллиардов рублей

В 2022 году основные параметры бюджета Новосибирска планируются с существенным ростом по сравнению с первоначальными планами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году основные параметры бюджета Новосибирска планируются с существенным ростом по сравнению с первоначальными планами. Доходная часть бюджета может впервые превысить отметку в 60 миллиардов рублей.

— Сейчас формируется бюджет на следующий период — 2022-2024 годы. Состоялись публичные слушания с участием широкой общественности, жителей города, депутатов. Сейчас проект бюджета активно обсуждается в комиссиях Совета депутатов Новосибирска: вносятся предложения, которые, возможно, будут учтены в виде поправок ко второму чтению, — отметил на встрече с журналистами 19 ноября мэр города Анатолий Локоть. — Доходы на следующий год планируются в размере 60 миллиардов 703 миллиона рублей (консолидированного бюджета). Расходы — 61 миллиард 503 миллиона рублей. При этом, несмотря на такой рост доходов и расходов, дефицит останется на уровне 2021 года. Мы реализуем взвешенный подход к бюджетному планированию, обеспечиваем поэтапное сокращение дефицита бюджета и его доли в доходах города.

В 2022 году 40 миллиардов рублей из бюджета направят на развитие социальной сферы. Самой крупной отраслью по-прежнему остается образование, на ее развитие планируется направить 33,5 миллиарда рублей.

Расходы капитального характера составят 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Большая часть из этих средств приходится на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и департамент строительства и архитектуры мэрии. Большую сумму — 1 миллиард 256 миллионов рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья.

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