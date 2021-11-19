В Новосибирск придет оттепель до +3 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирск придет оттепель до +3 градусов. По прогнозам синоптиков, ощутимое потепление ожидает сибиряков уже на следующей неделе, 22 ноября.

— Первое потепление придет в Новосибирск уже в воскресенье, 21 ноября. Температура воздуха ночью составит -10-12 градусов, днем до -5…-7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до -16 градусов. Осадков в этот день не ожидается, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В понедельник, 22 ноября, в городе потеплеет до -7..-9 градусов ночью, до +1…+3 градусов днем. Во второй половине дня возможен небольшой снегопад. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник, 22 ноября, в Новосибирске будет пасмурно, днем, вечером и ночью возможен снегопад. Температура воздуха поднимется до -1…0 градусов.

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