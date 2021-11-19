В Первомайском районе снег убирают лучше всего в Новосибирске

Первомайский район в Новосибирске от снега очищают лучше, чем большинство других. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первомайский район в Новосибирске от снега очищают лучше, чем большинство других. Сугробов там не найти ни на проезжей части, ни на тротуарах.

— То, что у нас ситуация с уборкой снега находится на достаточно высоком уровне, это правда. Такую хорошую тенденцию мы отмечаем уже на протяжении нескольких лет. Конечно же, это показатель хорошей работы как предприятия ДЭУ-5, так и сотрудников администрации, ответственных за это, — рассказал КП-Новосибирск замглавы администрации Первомайского района Артем Роговский. — Я думаю, на это влияет еще тот фактор, что те, кто у нас занимаются уборкой улиц, сами живут в Первомайском районе. Так что, можно сказать, убирают сами для себя же.

Напомним, как сообщают в мэрии города, всего с начала зимнего периода с улиц Новосибирска было вывезено 93374,8 кубометров снега. А за прошедшие сутки — 7283,5 кубометра снега.

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