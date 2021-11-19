В Новосибирске коммерческих перевозчиков могут привлечь к ответственности за ненадлежащую дезинфекцию салонов автобусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверили, как в городе дезинфицируют салоны общественного транспорта. После проверок на некоторых коммерческих перевозчиков составили административные протоколы за нарушения. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Так, одна из последних проверок прошла в четверг, 18 ноября, на предприятии Горэлектротранспорта.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, проверка прошла досконально. Известно, специалисты проконтролировали, как на предприятии заполняются ведомости, в которых отмечают раздачу дезсредств и средств индивидуальной защиты.

Невежин сообщил, на предприятии, на котором прошла проверка, регулярно ведутся журналы. Именно к этой организации у Роспотребнадзора не возникло вопросов — качество дезинфекции транспорта там признали удовлетворительным.

Кроме того, несколько дней назад специалисты проверили коммерческих перевозчиков, на которых затем составили административные протоколы.

На предприятии выявили, что транспорт там не обрабатывали должным образом. Видимость дезинфекции создали специально для проверки.

— Роспотребнадзор занимается административным расследованием, по факту которого материалы будут переданы в суд, — резюмировал Вячеслав Невежин.

В процессе рейдовых мероприятий минтранс Новосибирской области контролирует исполнение требований по предъявлению дезсредств, которые должны находится в салоне. На конечных остановках водитель с кондуктором обязаны производить санитарную уборку контактных мест: поручней, ручек сидений, дверей.

В правительстве напомнили, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и полицией ежедневно проводит до пяти рейдов по соблюдению ограничительных мер на различных видах транспорта. Проверки осуществляются также на объектах транспортной инфраструктуры: автостанциях и автовокзалах.

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