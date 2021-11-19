Еще 12 новосибирцев за сутки умерли от коронавируса

Еще 400 человек заразились вирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки умерли еще 12 человек.

— Это были мужчины в возрасте 47, 68, 68, 74 года и женщины в возрасте 41, 53, 60, 62, 75, 81, 87 и 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 636 человек, — сообщили в областном оперштабе.

За день заболели 400 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 78 376 случаев коронавируса, в том числе у 8 020 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 56 349 пациентов, за сутки выздоровели 107 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 197 пациентов, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 344 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 61 пациент.

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