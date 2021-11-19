В Новосибирске тиктокер упал, когда вел прямой эфир о скользких дорогах

Блогер получил сильный ушиб. Фото: кадр из видео/«Сибкрай.ru»

Новосибирский блогер поскользнулся на обледеневшем тротуаре и упал прямо во время прямого эфира в TikTok. Он как раз рассказывал, как опасно передвигаться по городу зимой.

В своих роликах Артем никогда не касался социальных тем, и обычно рассказывал о нелепых ситуациях из своей жизни. Однако во время последнего эфира он на собственном опыте доказал, что дороги Новосибирска некачественно убираются от снега и наледи.

— Я шел с работы в общежитие. И когда проходил по улице Бориса Богаткова, решил запись сделать, потому что по пути просто надоело постоянно поскальзываться и запинаться об ледышки. Я был возмущен, — рассказывает Артем изданию «Сибкрай.ru». — Я вот это все говорю и неожиданно падаю. Где-то уже на пересечении улиц Бориса Богаткова и Толстого это было. Нога заболела, но особо внимания не обратил. Телефон вылетел из рук — я о нем в первую очередь подумал. Поднял, он был целым. Посмеялся — остановил съемку. Потом решил, что таким точно надо поделиться.

Уже в общежитии Артем понял, как сильно ушибся: нога отекла, кожа под ногтем на большом пальце посинела, и пошла кровь. Но он не запаниковал, перебинтовал палец и поставил в лед охлаждаться. В травмпункт блогер не стал обращаться, как и не собирается куда-либо жаловаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.