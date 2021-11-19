Федеральный закон позволит проводить в Новосибирской области системный контроль за использованием QR-кодов . Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в настоящий момент успешно проверяют QR-коды на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Посетители достаточно дисциплинировано выполняют нужные требования. Кроме того, в усиленном режиме проводится мониторинг работы предприятий общепита по системе QR-кодов.

Итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведенных за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, были подведены 19 ноября в Правительстве Новосибирской области на совещании под руководством заместителя Губернатора Сергея Семки.

Участники совещания напомнили, что Правительство Российской Федерации направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. После принятия законопроектов в регионе сформируется более системный подход к регулированию работы предприятий и организаций по QR-кодам.

Известно, сейчас в регионе усиленно контролируют, как предприятия общепита работают в условиях коронавирусных ограничений, по системе QR-кодов.

В Правительстве Новосибирской области сообщили, региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области провело 236 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности. Так, были проверены 185 объектов торговли и общественного питания в 7 торговых центрах и 51 отдельно стоящий объект. После проверок возбудили 3 административных производства. В 20 предприятиях, оказывающих услуги общественного питания, специалисты Минпромторга проконтролировали работу по организации проверки QR-кода посетителей.

— На всех видах транспорта проведены рейдовые мероприятия сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, составлено 28 протоколов об административных правонарушениях на физ. лиц и на 2 перевозчиков, — добавили в правительстве.

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