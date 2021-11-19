Прокуратура проверила дом экс-депутата Ордынского райсовета, перекрывающий доступ к морю

В прокуратуре проверила дом экс-депутата Ордынского райсовета в селе Красный Яр. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В прокуратуре проверила дом экс-депутата Ордынского райсовета в селе Красный Яр. Напомним, ранее сообщалось, что его усадьба и еще несколько коттеджей рядом, обнесены очень высоким забором и мешают другим местным жителям попасть на берег Обского моря.

— Установлено, что вопреки земельному и водному законодательству 2 земельных участка, принадлежащих жителям села Красный Яр Ордынского района, были сформированы в границах береговой полосы водного объекта — Новосибирского водохранилища, — сообщили в областной прокуратуре.

Ведомство направило в Ордынский районный суд два иска, чтобы признать недействительными границы этих участков и право собственности на них их владельцев.

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