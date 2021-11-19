Анатолий Локоть выступил против ликвидации троллейбусов в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 19 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что троллейбусы в Новосибирске нужно сохранять. При этом, по его словам, следует найти пути модернизации электротранспорта. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

— Сегодня существуют передовые технологии, которые позволяют использовать троллейбусы с автономным движением. Движение сначала используют по традиционной схеме: троллейбус движется от контактной сети, получая питание. А затем, за счет накопленной энергии, может некоторое расстояние, достаточно существенное, двигаться автономно за счет этого запаса. У нас видение развития именно в этом направлении, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, такой транспорт экологичен, удобен и современен. Мэр добавил, автономный транспорт требует значительных бюджетных затрат.

— Однако это будет значительно дешевле, чем ликвидировать всю контактную сеть и все площадки. Заниматься ликвидацией мы не планируем, я подчеркиваю. Мы пойдем по пути развития городского электротранспорта. Это мировой тренд — экологичный вид транспорта, — добавил мэр.

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