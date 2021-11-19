Скоростной LTE-интернет МТС появился в старинном ауле Кошкуль Новосибирской области

Фото: компания «МТС».

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль - один из старейших в Новосибирской области, сообщает в своем аккаунте Александр Соловенчук, директор компании МТС в Новосибирской области. Аул находится в Чановском районе, в нем проживает 500 человек.

Жители Кошкуля могут комфортно проводить время дома и на рыбалке, общаться, отправлять фото и видео, пользоваться навигационными картами, покупать билеты на поезд и многое другое. В Кошкуле действует сельский дом культуры, детский сад, школа и библиотека. Дети и подростки Кошкуля смогут проходить онлайн-курсы, принимать участие в федеральных конкурсах, а также присоединиться к творческо-благотворительному проекту МТС «Поколение М», который помогает ребятам из регионов заявить о себе.

- Мобильная связь и интернет для жителей небольшого аула, без преувеличения – окно в мир. Теперь кошкульцам доступны все современные цифровые сервисы. В Чанах мы усилили покрытие сети 4G, и сразу подросла скорость мобильного интернета. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в Чановском районе, особенное внимание уделяя малым селам, где мобильный интернет является единственным способом доступа в сеть, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

История Кошкуля насчитывает 340 лет – в 1680 году первые рыбаки поселились в шалашах на маленьком островке среди многочисленных озер, соединенных между собой.