Новосибирские полицейские ищут таксиста, разбившего стекло водителю иномарки. Фото: "АСТ-54".

Дорожный конфликт произошел на улице Петухова в Новосибирске. Там таксист на Chevrolet Cobalt разбил стекло водителю иномарки. Об этом в соцсетях рассказал владелец пострадавшей машины.

— На улице Петухова таксист на Chevrolet Cobalt с телефоном «319-19-19» на борту подрезал меня и, недовольный тем, что я ему посигналил, начал меня подрезать. На светофоре он вышел и хотел полезть в драку, но в машину не попал, после чего разбил заднее стекло моего автомобиля и уехал по рельсам, чуть не сбив меня. Заявление в полицию написано, — написал новосибирец в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, у «Мазды Фамилиа» выбито заднее стекло. Владелец авто такж сфотографировал таксиста, удирающего с места инцидента по рельсам.

Известно, владелец разбитой машины написал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

— Полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств случившегося. Кроме того, правоохранители разыскивают второго участника конфликта, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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