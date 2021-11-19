Анатолий Локоть пообещал решить проблему неприятного запаха в Новосибирске к МЧМ-2023.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Мэр Новосибирска Анатолий пообещал разобраться с неприятным запахом в Новосибирске к началу МЧМ-2023. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в пятницу, 19 ноября.
Журналисты спросили у мэра, как власти планируют решать проблему неприятного запаха в городе. Представители СМИ подчеркнули, что особенно остро вонь ощущается в районе аэропорта Толмачево. А ведь именно там будут встречать гостей, которые прилетят в город на Молодежный чемпионат мира по хоккею.
Мэр в свою очередь отметил, что территория аэропорта не относится к городу.
— Здесь наши полномочия ограничены абсолютно. Что касается неприятных запахов, то госструктуры активно присоединились к решению этой проблемы. Я надеюсь, при их участии, а также областных структур, надзорных органов мы решим эту проблему, — уточнил глава города.
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