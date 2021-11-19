Анатолий Локоть оценил повышение тарифов на транспорт в Новосибирске

Тарифы могут увеличиться уже в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил свое мнение относительно повышения тарифов на общественный транспорт в 2022 году. Градоначальник считает, что повышение необходимо. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания в пятницу, 19 ноября.

— Пока никаких решений нет по данному вопросу, инфляционная составляющая накладывает отпечаток, компенсацию инфляции делать необходимо, чтобы экономика транспорта не была ущербной. Если не повышать сейчас, то это все равно придется сделать потом, причем с большими скачками, — заявил мэр.

Об изменении в тарифе на общественный транспорт и сроках новосибирцев оповестят в положенном порядке.

Ранее сообщалось, региональный департамент по тарифам допускает возможность ввода единого тарифа на проезд.

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