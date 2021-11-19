Сотрудники ФИЦ ИВТ обвиняют в мошенничестве руководство

Сотрудники обвиняют руководство в незаконных действиях. Фото: ФИЦ ИВТ

Сотрудники Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, уверены, что много лет их руководство нарушает закон. Работников не устраивает указания нового директора и уже они обратились в полицию. Об этом сообщает портал «ЧС-ИНФО».

— Нарушения выглядят такими серьезными, что молчать уже невозможно. Внутри института буквально собралась группа лиц, которая пытается использовать бюджетное учреждение в личных целях. По сути, эта группа создала на базе имущественного центра института бизнес-центр. Сотрудников, которые пытаются добиться от руководства принятия мер по этому поводу, на одном из собраний прямым текстом назвали «бандой». Это еще вопрос, кто тут банда, — рассказывает заместитель директора по научной работе ФИЦ ИВТ Яков Ракшун порталу ЧС-ИНФО.

Сотрудники центра продолжают считать, что увольнение недавно избранного директора Андрея Юрченко было незаконным.

В разговоре с ЧС-ИНФО один из сотрудников ФИЦ ИВТ рассказал на условиях анонимности, что при проведенной проверке были выявлены существенные нарушения. Такие, например, как вывод средств через зарплаты и надбавки, а также признаки коррупции.

Такого же мнения придерживается директор Бердского филиала ФИЦ ИВТ. Он заявил, что с 2015 года ведется неучтенная финансовая деятельность. Так, большую площадь для стоянки занимают арендаторы, хотя по договору так не должно быть. Таким образом, ущерб институту составляет около 9 миллионов рублей.

Еще один пример нарушения закона, когда Андрей Юрченко уволил ряд сотрудников (обслуживающий персонал) с целью оптимизации экономической ситуации в институте. Но пришедший на его место Медведев едва ли не сразу вернул уволенных сотрудников, и они стали снова получать полную зарплату. Все это можно считать превышением полномочий. Кроме того, есть информация, что в институт приходили работать те, кто был в родственных или дружеских отношениях с руководством. Они в свою очередь недобросовестно выполняли свои обязанности. Заявление в полицию о всех вышеперечисленных махинаций передано, в ближайшее время начнется проверка.

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