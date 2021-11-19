В Новосибирске вынесли приговор иностранцам, обвиняемым в убийстве и разбойных нападениях. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске вынесли приговор узбекистанцам, обвиняемым в разбойных нападениях и убийстве. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

— Следствие установило, в ночь на 24 июля 2019 года злоумышленники, находясь на территории тепличного комплекса, напали на двух граждан Китая. Они нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму примерно 1,3 миллиона рублей. После чего, ночью 29 августа 2019 года, преступники, применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, напали на шестерых граждан КНР. Тогда в результате преступных действий они нанесли ущерб на сумму 400 тысяч рублей. Кроме того, в ходе разбойного нападения один из граждан Китая был убит, — уточнили в Следственном комитете.

Суд признал жителей Узбекистана виновными в преступлениях. Так, пятеро из злоумышленников получили срок от 8 до 10 лет каждому. А иностранец, который убил человека, отправится в колонию строгого режима на 16 лет.

Известно, приговор суда пока не вступил в законную силу.

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