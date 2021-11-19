В Новосибирской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Часть наркотиков была найдена в машине наркокурьера. Фото: МВД 54

В Новосибирской области полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере. В его машине нашли 4,5 килограммов запрещенного вещества.

— Наркотики хранились с целью дальнейшего сбыта на территории Новосибирской области. Кроме найденных 4,5 килограммов наркотиков, был обнаружен тайник- закладка, спрятанный в одном из районов области, где злоумышленник прятал еще более 3,5 килограммов запрещенных веществ, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что мужчина выполнял роль наркокурьера, фасовщика, а также принимал крупные партии наркотиков, которые передавал своим коллегам, используя тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере». Мужчину отправили в СИЗО, ему грозит срок до пожизненного лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает цепочку распространения и ищет остальных причастных к сбыту запрещенных веществ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.