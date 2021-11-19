В АО «РЭС» прошли мероприятия в рамках недели качества

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Так, 11 ноября 2021 года компанией была организована горячая линия по вопросам, связанным с деятельностью АО «РЭС». В течение трех часов специалисты принимали и обрабатывали звонки. Волнующие потребителей темы охватывали многие направления деятельности сетевой организации, среди них:

• качество передаваемой электроэнергии;

• установка и эксплуатация приборов учета электроэнергии;

• технологическое присоединение к электрическим сетям.

Кроме того, поступили вопросы по различным темам, не входящим в основной круг вопросов горячей линии, однако граждане, обратившиеся к энергетикам, получили подробные консультации от профильных специалистов АО «РЭС». Это подтверждают и результаты опроса, который можно было пройти по окончании разговора. Респонденты оценили качество обслуживания операторами на максимальные 5 баллов, что говорит о получении исчерпывающей информации по заданным вопросам.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В АО «РЭС» вопросы качества обслуживания постарались рассмотреть со всех точек зрения - помимо общения с клиентами в рамках горячей линии специалисты компании обменялись опытом с коллегами-энергетиками из ООО «Сибирская генерирующая компания».

На встрече с СГК обсуждались различные аспекты взаимодействия с потребителями, в том числе трансформация клиентских сервисов и оптимизация работы персонала в условиях пандемии, опыт разработки личных кабинетов на сайтах компаний, обновление автоматизированных информационных систем, расширение комплекса сервисных услуг и многое другое. В завершение энергетики договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам качества и обмене опытом развития клиентских сервисов в компаниях.

Кроме того, в этот же день специалисты АО «РЭС» приняли участие в онлайн-сессиях международного форума «Всемирный день качества». Тематика деловых мероприятий была самой разносторонней - от лабораторных испытаний при оценке качества продукции до лучших практик системы менеджмента качества предприятия в целом.

Проведенный комплекс мероприятий, безусловно, будет способствовать повышению качества не только внутренних бизнес-процессов, но и оказываемых потребителям услуг.