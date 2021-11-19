Новосибирские полицейские ищут вандалов, сорвавших камеры видеонаблюдения с подъезда

Мотивы кражи камеры непонятны. Фото: стоп-кадр с видео
В Первомайском районе Новосибирска вандалы оторвали камеры наблюдения с подъезда дома на улице Баумана 3/3. Жильцы заявили на них в полицию. Сейчас злоумышленников ищут. Информация о наглых хулиганах появилась в группе «Подслушано Первомайка».
На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, двое мужчин сорвали камеру после долгих попыток дозвониться до нужной квартиры. Жильцы предполагают, злоумышленники были пьяны.
Жители дома просят откликнуться всех, кто узнал хулиганов, и сообщить об этом в полицию.
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