Новосибирские полицейские ищут вандалов, сорвавших камеры видеонаблюдения с подъезда

Мотивы кражи камеры непонятны. Фото: стоп-кадр с видео

В Первомайском районе Новосибирска вандалы оторвали камеры наблюдения с подъезда дома на улице Баумана 3/3. Жильцы заявили на них в полицию. Сейчас злоумышленников ищут. Информация о наглых хулиганах появилась в группе «Подслушано Первомайка».

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, двое мужчин сорвали камеру после долгих попыток дозвониться до нужной квартиры. Жильцы предполагают, злоумышленники были пьяны.

Жители дома просят откликнуться всех, кто узнал хулиганов, и сообщить об этом в полицию.

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