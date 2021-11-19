В Новосибирске под окнами 25-этажного дома нашли труп женщины. Фото: предоставлено Аленой Ивановой.
В пятницу, 19 ноября, в Новосибирске под окнами 25-этажного дома по адресу Закаменский микрорайон, 23, прохожие нашли тело женщины. Они вызвали на место ЧП экстренные службы.
— Тело женщины накрыли. На месте ЧП работает полиция, — рассказали КП-Новосибирск читатели, ставшие очевидцами инцидента.
На фото с места происшествия видно, место, где нашли тело женщины, оцепили.
В обстоятельствах гибели сибирячки предстоит разобраться сотрудникам СК. В ведомстве на момент публикации информацию о случившемся не прокомментировали.
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