В Новосибирске пожарные спасли человека из горящего дома. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В пятницу, 19 ноября, в Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Там, на улице тупик Петропавловский, загорелся частный шлакоблочный дом на двух хозяев. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Из горящего дома, прибывшие на место пожарные, спасли человека. Он не пострадал. Огонь стремительно распространялся по конструкциям дома, была угроза перехода пламени на соседние строения. К месту происшествия стали следовать пожарные расчеты по повышенному номеру. Также в доме были два газовых баллона — их удалось оперативно вынести наружу, не допустив разгерметизации, — уточнили подробности в ведомстве.

Локализовать пожар сотрудникам МЧС удалось за 38 минут, еще 2 минуты ушло на ликвидацию открытого горения. Предварительно установлено, площадь пожара составила 120 квадратов.

Известно, горящий дом тушили 24 человека личного состава и 6 единиц техники.

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