Новосибирские врачи собрали пациенту из Киргизии таз после 9-ти операций

Операцию успешно провел доктор Михаил Ефименко. Фото: НИИТО

В Новосибирске врачи провели сложную операцию жителю Киргизии. Ему после девяти операций собрали таз: при помощи лазера напечатали титановый имплант и установили протез. Операцию провели специалисты медицинского центра НИИТО. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее у Мирлана Бакеева была травма, которая спровоцировала начавшийся остеомиелит, перетекший в некроз. Мужчине сделали девять операций на тазу, но результат не был достигнут. Было принято решение о еще одной операции. Больной остановился на клинике в Новосибирске, хотя ему поступали предложения из Германии, Южной Кореи.

В этих странах операция обошлась бы жителю Киргизии в баснословную сумму, а в Новосибирске такая операция стоит 400 тысяч рублей. Мужчина спустя неделю после операции уже начал ходить на костылях, а уже через месяц он сможет вернуться к прежней жизни.

Операцию пациенту провел травматолог, ортопед, вышей категории, со стажем 16 лет – Михаил Ефименко.

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