Полицейские поймали новосибирцев, которые похитили и разобрали дорогой внедорожник. Фото: МВД по НСО.

В Новосибирске сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали трех новосибирцев в возрасте от 24 до 32 лет. Сибиряков подозревают в краже дорогого внедорожника — «Тойоты Лэнд Крузер Прадо». Они похитили авто 2 сентября 2021 года от дома в Железнодорожном районе Новосибирска.

— Полицейские установили, похищенный автомобиль подозреваемые разобрали. Запчасти перевезли в пункт авторазбора, по предварительным данным, принадлежащий одному из злоумышленников. Двоих подозреваемых задержали рядом с пунктом приема металла, куда они прибыли, чтобы сдать аккумулятор от похищенной иномарки, еще одного поймали на территории авторазбора. Именно там обнаружили и изъяли запчасти от похищенного автомобиля, приготовленные к сбыту, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские провели обыски в квартирах злоумышленников. У них изъяли несколько мобильных, банковские карты, травматический пистолет «ОСА» и патроны к нему. Кроме того у новосибирцев нашли 4 радиостанции и 2 GPRS — трекера, подавляющих сотовую связь.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Им грозит срок до 10 лет лишения свободы. Подозреваемых отправили в СИЗО.

Сейчас полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям. Изъятые предметы в рамках расследования направят в экспертно-криминалистический центр.

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