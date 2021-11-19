Правительство Новосибирска выделит 21 миллиард рублей на земли под инвестпроекты

На проекты будет потрачено более 21 миллиардов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Новосибирской области одобрили и выделили более 21 миллиарда рублей на два проекта на предоставление земельных участков. Они будут реализованы без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области.

— Первый проект: ООО УК «А класс капитал» планирует построить парк со всей необходимой инфраструктурой в Новосибирском районе Новосибирской области. Второй: ООО «ПФО Западная Сибирь» хочет построить логистический распределительный центр продовольственных и непродовольственных товаров в Новосибирской области. Они будут предназначены для приема, временного хранения, комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на склады торговых сетей региона и округа, — говорится на сайте ведомства.

В первом проекте будут созданы 3,7 тысяч рабочих мест, а во втором — 2,5 тысяч рабочих мест.

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