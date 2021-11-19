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Общество19 ноября 2021 2:27

Правительство Новосибирска выделит 21 миллиард рублей на земли под инвестпроекты

Всего будет два крупных проекта
Мария ГРИГОРЯН
На проекты будет потрачено более 21 миллиардов рублей

На проекты будет потрачено более 21 миллиардов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Новосибирской области одобрили и выделили более 21 миллиарда рублей на два проекта на предоставление земельных участков. Они будут реализованы без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области.

— Первый проект: ООО УК «А класс капитал» планирует построить парк со всей необходимой инфраструктурой в Новосибирском районе Новосибирской области. Второй: ООО «ПФО Западная Сибирь» хочет построить логистический распределительный центр продовольственных и непродовольственных товаров в Новосибирской области. Они будут предназначены для приема, временного хранения, комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на склады торговых сетей региона и округа, — говорится на сайте ведомства.

В первом проекте будут созданы 3,7 тысяч рабочих мест, а во втором — 2,5 тысяч рабочих мест.

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