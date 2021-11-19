Новосибирские полицейские ищут девушку, укравшую куртку из магазина одежды. Фото: МВД по НСО.

Новосибирские полицейские разыскивают девушку, укравшую крутку из магазина в Советском районе города. Кража произошла днем 10 ноября. Воровка попала на камеры наблюдения.

— Подозреваемая, находясь в торговом зале одного из магазинов, путем свободного доступа похитила женскую куртку. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей, — уточнили в полиции.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит срок до двух лет.

В полиции просят всех, кому что-то известно о девушке, изображенной на фото, позвонить по номерам: (383) 232-19-02, 8-913-713-56-75. Анонимность гарантирована.

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