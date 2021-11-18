Новосибирский госуниверситет заказал беспилотник за 7 миллионов рублей

НГУ объявил конкурс на покупку «беспилотного комплекса для аэрофотосъемки».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
НГУ объявил конкурс на покупку «беспилотного комплекса для аэрофотосъемки». Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заплатить за него вуз готов 7,1 миллиона рублей.
В документах сообщается, что вузу нужен беспилотник с лазерным сканером, модернизированным фотоаппаратом и спутниковым приемником. Поставка аппарата должна проводиться в двух кейсах: один из них должен быть с зарядным устройством.
Использовать беспилотник планируют для воздушной съемки и обработки полученных материалов с помощью программного обеспечения. В техзадании прописано, что устройство должно уметь автоматически выполнять воздушную съемку по заданному маршруту, вести одновременно с лазерным сканированием цифровое фотографирование, определять координаты центров фотографирования для дальнейшей привязки их к местности и раскраски облака точек по фотоснимкам, геометрически совмещенных с лазерными данными.
Поставить товар необходимо до 20 декабря 2021 года.
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