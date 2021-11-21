Под Новосибирском девушка шесть лет ищет пропавшего коня

Сибирячка ищет любимого коня уже шестой год. Фото: предоставлено Анастасией Самоличенко

Жительница Бердска Анастасия Самоличенко ищет пропавшего вороного скакуна по кличке Монблан.

— В 13 лет мне купили коня, вороного Монблана, и я начала заниматься верховой ездой. Все свободное время ему посвящала. Конь был в конюшне атамана под Коченево. В 2015 году я попала в ДТП, и мне вставили пластину в позвоночник. Я не смогла больше заниматься, а атаман продал коня какому-то фермеру из Коченево. Я много раз вспоминала о нем, и все время думаю о нем, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Самоличенко.

Девушка очень скучает по другу детства. Фото: предоставлено Анастасией Самоличенко

Девушка уже успела вырасти, завести семью и ребенка. В надежде вернуть коня позвонила атаману: тот сказал, что Монблан может быть в Коченево, Колывани или в Чике. Раньше конь стоил больше 100 тысяч рублей, но она готова выкупить старого друга за любые деньги.

Анастасия стала писать о своем коне в различных группах в соцсетях, и это сработало: один из комментаторов рассказал, что постоянно видит пастуха на похожем вороном жеребце в селе Малый Оеш. Теперь девушка собирается поехать туда и проверить, ее ли это Монблан.

— Я люблю этого коня. Порой мне кажется, что я его предала, оставила, не сумев забрать. Я очень надеюсь найти Монблана, даже если его не захотят продавать, я буду рада просто знать, что у него все хорошо, он здоров. Пугает мысль, если его продали в Таджикистан или Казахстан, — рассказала Анастасия Самоличенко.

Уважаемые читатели! Если вы узнали Монблана, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по телефону:8-923-145-11-03 . Мы передадим Анастасии ваши контакты.

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